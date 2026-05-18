17 yaşındaki genç dehşet saçtı! Eski nişanlısının babasını öldürdü
Bursa’da 17 yaşındaki genç, nişanı bozduğu gerekçesiyle sevdiği kızın babasını silahla öldürdü. Şüpheli, olaydan kısa süre sonra suç aletiyle yakalandı.
Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde iddiaya göre nişanlısıyla kayınbabası zoruyla ayrılan S.Ç.(17), duruma sinirlendi. Taksi ile eski nişanlısının evinin bulunduğu sokağa gelen S.Ç., eski nişanlısının babası Özgür Yelegen'i görünce yanında getirdiği silahla Yelegen'in vücuduna defalarca ateş açtı.
Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaşanan olayda ağır yaralanan Özgür Yelegen özel araçla, özel hastaneye getirildi. Yelegen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALADI
Olay sonrası şüpheli S.Ç. kaçtı. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) ekipleri, şüpheliyi kısa süre içerisinde suç aletiyle yakaladı.
Şüphelinin, "Sevdiğim kızla olan nişanımızı atıp başkasına verdi" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
