İş makinesine ok gibi saplanan otomobilin genç sürücüsü öldü!
Hatay’da kapalı olan yolu fark etmeyerek park halindeki iş makinesine ok gibi saplanan otomobilin 20 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde gece saat 03.45'te yaşandı. Doğan Dağlı idaresindeki 33 ATB 669 plakalı otomobil, ağır hasarlı binanın yıkımı için bölgede bulunan iş makinesine çarptı. İş makinesinin altına giren otomobilde Doğan Dağlı ağır olmak üzere Z.A.S., F.K. ve M.Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisindeki yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü 20 yaşındaki Doğan Dağlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Genç sürücünün cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi. Kaza anıysa çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, bina yıkım çalışması ise durduruldu.
