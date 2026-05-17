Eski bakanın kardeşi silahlı saldırıda öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 Mayıs akşamı kendi akaryakıt istasyonundaki ofisinde silahla ağır yaralı halde bulunan iş insanı Aydın Çavuşoğlu'ndan acı haber geldi. Eski Dışişleri Bakanı ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi olan Aydın Çavuşoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

52 yaşındaki Aydın Çavuşoğlu, olay sonrası sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Çavuşoğlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

SAVCILIKTAN İLK AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Olayın ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmişti. Başsavcılık, mevcut delil durumuna göre olayda üçüncü bir kişinin eylemine dair bulgu bulunmadığını açıklamıştı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin de hastaneye giderek Aydın Çavuşoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi almıştı. Olay sırasında yurt dışında bulunan Mevlüt Çavuşoğlu'na da haber verildiği ve Antalya'ya döndüğü belirtilmişti.

CENAZE TÖRENİ 18 MAYIS'TA

Hayatını kaybeden Aydın Çavuşoğlu'nun cenaze töreninin 18 Mayıs tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi. 

