Kayserispor -Konyaspor mücadelesinde ilk 11’ler belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak kritik mücadelede Kayserispor, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.
17'de başlayacak maç öncesinde iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11'ler resmi olarak açıklandı. Teknik direktörler, sezonun son haftalarına girilirken kritik karşılaşmada en güçlü kadrolarını sahaya sürüyor.
Karşılaşma, hem alt sıralar hem de sezonun genel sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar, Kayseri'de oynanacak mücadeleye yoğun ilgi gösteriyor.
KONYASPOR MAÇI ÖNCESİ KAYSERİSPOR'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI
Kayserispor karşılaşma öncesinde; "Sakatlığı bulunan oyuncularımızdan;
Stefano Denswil, Youssef Ait Bennasser, Carlos Mane, German Onugkha, Bilal Bayazıt, Miguel Cardoso, Onurcan Piri, Mehmet Eray Özbek ve Talha Sarıarslan'ın tedavilerine devam edilmektedir.'' açıklamasını yaptı.
İŞTE KONYASPOR'UN KAYSERİSPOR KARŞISINDAKİ İLK 11'i: Deniz, Yhoan, Ata, Bazoer, Baniya, Arif, Jin-ho, Esat, Yasir, Svendsen, E.Cemali
KAYSERİSPOR 'UN KONYASPOR KARŞISINDAKİ İLK 11'i: Dönmezer, Katongo, Güler, Benes, Kapacak, Tuci, Carole, Toköz, Brenet, Sağlam, Fedor Chalov
