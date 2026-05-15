Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor – Trabzonspor bilet fiyatları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (Türkiye Futbol Federasyonu) organizasyonuyla oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele 22 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak. Final karşılaşmasının başlama saati ise 20.45 olarak açıklandı.
BİLETLERDE TRİBÜN DAĞILIMI VE FİYATLAR
Final maçının bilet organizasyonunda tribün dağılımı da netleşti.
Buna göre Kuzey kale arkası tribünü 1000 TL, Batı tribünü ise 2000 TL olarak belirlendi. Ayrıca Kuzey kale arkası tribününün Konyaspor taraftarına ayrıldığı açıklandı. Batı tribününün de yine Konyaspor taraftarlarına tahsis edildiği bilgisi paylaşıldı.
KUPA VE AVRUPA VİZESİ HEYECANI
Ziraat Türkiye Kupası finali, yalnızca sezonun kupasını belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda kazanan takıma Avrupa kupalarına katılım hakkı da sağlayacak. Bu nedenle hem Konyaspor hem de Trabzonspor cephesinde büyük bir heyecan yaşanıyor. Mücadele, sezonun en kritik maçlarından biri olarak görülüyor.
