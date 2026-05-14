Konyaspor–Trabzonspor maçı bu statta oynanacak!

Türkiye Kupası Final aşamasında oynanacak Konyaspor - Trabzonspor maçı öncesinde final şehrinin değiştirilip değiştirilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, finale 8 gün kala değişim gündeme gelir mi?

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası Final maçı öncesinde, final şehrinin değiştirilip değiştirilmeyeceği merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yarı final maçlarından önce açıkladığı Antalya Stadyumu için o dönem herhangi bir itiraz çıkmazken; Konyaspor'un Beşiktaş'ı eleyerek finale yükselmesinin ardından Antalya Stadyumu eleştirilerin odak noktası oldu. Peki, stadyum değişir mi?

STADYUM EKSİKLERİ GİDERİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürlüğü, finalist takımlar belli olmadan önce Antalya Stadyumu'na giderek incelemeler yaptı. Saha zemini, tribünler ve talimatlarda yer alan tüm detaylar en ufak noktasına kadar incelendi. Stadyumdaki eksikler giderilirken; Antalya Stadyumu tam anlamıyla Türkiye Kupası Final aşamasına hazır hale getirildi.

İL GÜVENLİK KURULU TOPLANDI

Antalya Valiliği İl Güvenlik Kurulu, 13 Mayıs Çarşamba günü "Kupa” koduyla topladı. Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada; "Antalya'da sporun huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi amacıyla düzenlenen İl Spor Güvenliği Toplantısı, Valimiz Hulusi Şahin başkanlığında yapıldı. Toplantıda; Türkiye Kupası Finali ve Süper Lig karşılaşmaları kapsamında alınacak güvenlik önlemleri detaylı şekilde ele alındı. Müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında uygulanacak güvenlik tedbirleri, taraftarların güvenli ulaşımı ve stadyum çevresindeki koordinasyon planları değerlendirildi” ifadeleri kullanıldı.

STADYUM DEĞİŞİR Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-26 sezonuna ait Türkiye Kupası statüsünde stadyum maddesine de parantez açtı. Statünün 7. maddesinin 4. fıkrasında; "Müsabakalarını oynayacakları stadyumu değiştirmek isteyen kulüpler, taleplerini müsabakanın oynanacağı günden en geç 15 gün önce TFF'ye bildirmek zorundadırlar” maddesini ekledi. Antalya Stadyumu'nu TFF'nin belirlemesi bu maddeyi saf dışına itse de; normal şartlarda koşulan 15 günlük sürecin finale 8 gün kala görmezden gelinmesi beklenmiyor.

(Ali Asım Erdem)