Konya otogarında sıkı denetim! Tek tek kontrol edildi
- Güncelleme Tarihi:
Konya’da Kurban Bayramı öncesi otogarda ücret tarifelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, merkez Selçuklu ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan denetimde, firmaların belirlenen fiyatlara uygun bilet satışı yapıp yapmadığı kontrol edildi.
Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, gazetecilere, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla otogardaki denetimleri yoğunlaştırdıklarını söyledi.
Tüketicinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Çağlayan, "Firmaların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği fiyat tarifelerine uyup uymadıklarına yönelik denetimlerimizi yapacağız. Tüketicinin mağdur olmaması adına her zaman sahadayız." dedi.
Çağlayan, otogar bölgesinde faaliyet gösteren restoran, kafe ve dinlenme tesisi gibi yerlerde de fiyat ve etiket denetimi yaptıklarını dile getirdi.
