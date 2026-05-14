Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’daki belediye duyurdu! Personel alımı yapılacak

Selçuklu Belediyesi iştiraki olan Selçuklu Kent Hizmetleri AŞ, geçtiğimiz günlerde duyurduğu 130 personel alımının ardından yeni bir istihdam ilanı daha yayımladı. Şirket bünyesinde faaliyet gösteren Nefes Kafe ve diğer işletmelerde görevlendirilmek üzere 40 mevsimlik servis komisi alınacağı açıklandı. Başvurular ise başladı.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

İlana göre adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğin bulunmaması şartı aranırken, adayların görevini yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorununun olmaması isteniyor.

Başvuracak kişilerin en az lise mezunu olması ve servis alanında en az 1 yıl deneyime sahip bulunması gerekiyor. Ayrıca hijyen belgesine sahip olunması, takım çalışmasına yatkınlık ve vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlanması da aranan kriterler arasında yer aldı.

Öte yandan adayların; hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet, uyuşturucu ticareti, cinsel suçlar ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması şart koşuldu. Başvurular yalnızca Konya il sınırları içerisinde ikamet eden adaylardan kabul edilecek.

BAŞVURULAR 14-15 MAYIS TARİHLERİNDE YAPILACAK

Servis komisi kadrosuna başvurmak isteyen adaylar, 14-15 Mayıs tarihlerinde şirketin resmi internet sitesi üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Alınacak personellerin, Nefes markası başta olmak üzere belediye iştirakine bağlı kafe ve işletmelerde görev yapacağı belirtildi.

