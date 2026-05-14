Konya’ya kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 gün verdi

Konya genelinde bugün başlayan gök gürültülü sağanak yağışların yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre özellikle 15 Mayıs Cuma günü kent merkezinde ve birçok ilçede aralıklarla kuvvetli sağanak görülecek. Hava sıcaklıkları ise 25 ila 27 derece arasında değişecek.

YAĞIŞLAR YER YER KUVVETLİ OLACAK

Yetkililer, gök gürültülü sağanak yağışların bazı bölgelerde kısa süreli ancak etkili şekilde görülebileceğini belirtti. Özellikle öğle saatlerinden sonra yağışların yer yer şiddetini artırabileceği ifade edilirken, vatandaşların ani su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

17 MAYIS PAZAR GÜNÜ 31 İLÇEDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji tahminlerine göre sağanak yağışlı hava 17 Mayıs Pazar günü de etkisini sürdürecek. Yağışların Konya'nın 31 ilçesinde etkili olması bekleniyor. İl genelinde gün boyunca aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 27 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Yağışlı havaya rağmen sıcaklıklarda önemli bir düşüş beklenmiyor. Kent genelinde hava sıcaklıklarının 25 ila 27 derece arasında seyredeceği bildirildi. Nem oranındaki artışla birlikte hava zaman zaman bunaltıcı hissedilebilecek.

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kaynak: Haber Merkezi

