Seçim olacak mı? Başkan Erkoyuncu iddialara yanıt verdi

KONTV'de yayınlanan Özel Gündem programına konuk olan PANKOBİRLİK Başkanı Ramazan Erkoyuncu, gazeteci Mustafa Tatlısu'nun gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
"Seçimler zamanı geldiğinde yapılacak''
Programda kamuoyunda yer alan iddialara değinen Erkoyuncu, seçim tartışmalarına da açıklık getirerek, "Seçimler zamanı geldiğinde yapılacak. İşi gücü bu kurumun seçim mi? İki yıl olmamış, neden seçim yapılacak?” ifadelerini kullandı.
Avans ödemleri ne zaman?
Öte yandan Erkoyuncu, KONTV ekranlarında yaptığı açıklamada üreticilere yönelik avans ödemelerinin ayın 20'si civarında yatırılacağını da duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi