Konya’da oğluna 39 yıl sonra şehitlik verilmişti! O şehit annesi vefat etti

Konya'da, 1987 yılında askerlik görevini yaptığı sırada meydana gelen silah kazasında ağır yaralanarak hayatını kaybeden Jandarma Er Abdi Köseoğlu'na 39 yıl sonra şehitlik unvanı verildi. Şehit Köseoğlu'nun annesi Akife Köseoğlu ise oğluna şehitlik unvanı verilmesinden 10 gün sonra hayatını kaybetti.
Konya'da yaşayan Abdi Köseoğlu, 1987 yılında İstanbul'da askerlik görevini yaptığı sırada meydana gelen silah kazasında ağır yaralandı. Tedavi gördüğü hastanede 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Jandarma Er Abdi Köseoğlu, 22 yaşında hayatını kaybetti. Köseoğlu'nun cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.
Mezarına Türk bayrağı asıldı
Geçtiğimiz yıl Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi ile irtibata geçen Hacınuman Mahallesi Muhtarı Mustafa Özcan, mahallelerinde bir şehit mezarı bulunduğunu ancak mezarında Türk bayrağı dahi olmadığını belirtti.
Yürütülen resmi yazışmalar ve incelemelerin ardından Abdi Köseoğlu'na şehitlik unvanı verildi. Köseoğlu'nun mezarı da ilgili yönetmelik kapsamında yenilenerek başına Türk bayrağı asıldı.
Şehidin annesi hayatını kaybetti
Şehit Abdi Köseoğlu'nun annesi Akife Köseoğlu, oğluna şehitlik unvanı verilmesinden 10 gün sonra hayatını kaybetti. Akife Köseoğlu'nun cenazesi, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Altınekin ilçesine bağlı Hacınuman Mahallesi'nde defnedildi.
