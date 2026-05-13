Konya’da jiletle tek tek toplanıyor! Faydası saymakla bitmiyor

Baharın müjdecisi ve sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan madımak sezonu resmen başladı.

Kadınların dağlarda büyük emek vererek jilet yardımıyla tek tek topladığı şifa deposu madımak, Türkiye'ye özgü bitkiler arasında yer alıyor. Konya'da da oldukça sevilen madımak için yıllar önce türküler yakılırken, vatandaşlar mevsimin gelmesiyle birlikte pazarlarda ve sofralarda bu lezzete yeniden kavuştu.

Bahar yağmurları Konya kırlarını canlandırdı

Bahar yağmurlarıyla birlikte Konya'da doğa adeta yeniden hayat buldu. Dağlar, ovalar ve kır alanları yeşilin farklı tonlarına bürünürken, rengârenk çiçekler ve doğal otlar bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Doğa bereketini gösterdi

Yağışların etkisiyle çayırlarda yetişen faydalı otlar vatandaşların ilgisini çekerken, bu yıl özellikle mantar bolluğu dikkat çekti. Kuzugöbeği, çayır mantarı ve domalan toplamak için kırsal alanlara çıkan vatandaşların çoğu sepetlerini doldurarak evlerine döndü.

Madımak bu yıl yüz güldürüyor

Konya mutfağının sevilen doğal lezzetlerinden biri olan madımak, bu yıl kır ve dağlık alanlarda bol miktarda yetişti. Özellikle nisan ve mayıs aylarında yoğun ilgi gören bitki, bazı bölgelerde toprağı adeta yeşil bir örtü gibi kapladı.

Sert ve çalıyı andıran yapısı nedeniyle genellikle keskin bıçak ya da jilet yardımıyla toplanan madımak, zahmetli toplanmasına rağmen vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Sofraların vazgeçilmez lezzeti

Madımak yalnızca yemeğiyle değil, çayıyla da tüketiliyor. Çiğ olarak da yenebilen bitki, özellikle doğal beslenmeye önem veren vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kırsal bölgelerde toplanan madımaklar, şehirde yaşayan yakınlara gönderilmek üzere derin dondurucularda muhafaza edilirken, geçmişte köy sofralarının vazgeçilmezi olan bu lezzet artık semt pazarlarında da sıkça yer buluyor.

Ekonomik değeri artıyor

Her geçen yıl daha fazla talep gören madımak, ekonomik açıdan da değer kazanmaya başladı. Bazı bölgelerde doğal ortamın yanı sıra tarımsal üretimi de yapılan madımak, üreticiler için alternatif gelir kaynaklarından biri haline geliyor.

Sadece Türkiye'de yetişiyor!

Konyalı bir fen bilgisi öğretmeni tarafından yapılan araştırma sonrası madımağın sadece Türkiye'de yetiştiği, bu nedenle endemik bir bitki olduğu belgelendi. Sivas yöresine ait madımak türküsü düğünlerde de sık sık çalınıyor.

İşte madımak faydaları;

Madımak, kuzukulağıgiller familyasına ait, doğada kendiliğinden yetişen şifalı bir bitkidir. Toprak üstünde yatık ve sürünücü odunsu gövde yapısına sahiptir.

Vitamin ve mineral değerlerinden maksimum fayda sağlamak için çiğ tüketilmesi tavsiye edilir.

İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde hücrelerin korunmasına yardımcı olur.

Kan şekeri seviyelerinin dengelenmesini destekler.

Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına katkı sağlar.

Güçlü idrar söktürücü etkisiyle vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olur.

Doğal ve lifli yapısıyla sağlıklı beslenmede önemli bir alternatif olarak görülür.

(Berna Ata)