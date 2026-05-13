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Konya’da bugün vefat edenler 13 Mayıs 2026 Çarşamba

Konya’da bugün vefat edenler 13 Mayıs 2026 Çarşamba
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri 

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
ŞERİFE ARI GÜNBÜL

AKKİSE

04.04.1967

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
YURDAGÜL KARAKILINÇ

ANKARA

01.07.1931

 ARAPLAR MEZARLIĞI
EMİNDUDU BÜYÜKTOP

TÖMEK

27.03.1943

 ALİYENLER MEZARLIĞI
HASAN AKAN

KONYA

28.04.1976

 ÜÇLER MEZARLIĞI
ESMEHAN KARA

KONYA

01.12.1933

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
AHMET AKCA

KONYA

15.02.1965

 ARAPLAR MEZARLIĞI
RAWAA KHOUJA

ALEPPO

17.01.1995

 İSTİKLAL MEZARLIĞI
ZAFER UZUNGİL

KONYA

12.12.1982

 HATIP (BÜYÜK) MEZARLIĞI
YAŞAR MEDİHA YAĞCI

PINARBAŞI

02.01.1956

 YAZIR MEZARLIĞI
OSMAN İMAMOĞLU

UŞAK

01.07.1933

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
SUNA UYLAŞ

KONYA

15.06.1962

 ATABEY MEZARLIĞI
AYŞE ERKOL

KOZAĞAÇ

02.03.1944

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
AFİFE ESGİL

YEŞİLKÖY

10.04.1947

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
HASAN ÜNLER

SARNIÇ

14.06.1938

 YAZIR MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

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