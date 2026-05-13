Konya’da bugün vefat edenler 13 Mayıs 2026 Çarşamba

|Adı Soyadı
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Doğum Yeri
Doğum Tarihi
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Mezarlık
Defin
|ŞERİFE ARI GÜNBÜL
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AKKİSE
04.04.1967
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|YURDAGÜL KARAKILINÇ
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ANKARA
01.07.1931
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|EMİNDUDU BÜYÜKTOP
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TÖMEK
27.03.1943
|ALİYENLER MEZARLIĞI
|HASAN AKAN
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KONYA
28.04.1976
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|ESMEHAN KARA
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KONYA
01.12.1933
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|AHMET AKCA
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KONYA
15.02.1965
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|RAWAA KHOUJA
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ALEPPO
17.01.1995
|İSTİKLAL MEZARLIĞI
|ZAFER UZUNGİL
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KONYA
12.12.1982
|HATIP (BÜYÜK) MEZARLIĞI
|YAŞAR MEDİHA YAĞCI
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PINARBAŞI
02.01.1956
|YAZIR MEZARLIĞI
|OSMAN İMAMOĞLU
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UŞAK
01.07.1933
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|SUNA UYLAŞ
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KONYA
15.06.1962
|ATABEY MEZARLIĞI
|AYŞE ERKOL
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KOZAĞAÇ
02.03.1944
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|AFİFE ESGİL
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YEŞİLKÖY
10.04.1947
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|HASAN ÜNLER
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SARNIÇ
14.06.1938
|YAZIR MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi