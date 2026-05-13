Konya’da namaz vakti ve ezan saatleri | 13 Mayıs 2026 Çarşamba

Milyonlarca vatandaş tarafından günlük olarak takip edilen namaz vakitleri belli oldu. Peki, Konya sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? İşte detaylar...

Namaz vakitleri, güneşin hareketlerine göre ve bulunulan coğrafi konuma göre belirlenmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan vakitler, Türkiye genelindeki tüm iller için günlük olarak güncelleniyor.

İmsak vakti sabah namazının başlangıcını ifade ederken, güneşin doğuşuyla birlikte sabah namazı vakti sona eriyor. Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları da güneşin konumuna göre farklı saatlerde eda ediliyor. İşte Konya'da ezan vakitleri...

Konya sabah ezanı saat kaçta okunuyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan verilere göre Konya'da bugün ilk ezan sabah ezanı ile 04.35'te okundu.

Konya öğle ezanı kaçta okunuyor?

Konya'da gün ortası öğle ezanının okunmasıyla tamamlanacak. Konya'da öğle ezanı 12:51'de okunacak.

Konya ikindi ezanı saat kaçta okunuyor?

Mevlana Şehri Konya'da ikindi ezanı 16:41'de okunacak.

Konya akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

Konya'da akşam ezanı 19:58'de okunacak.

Konya'da yatsı ezanı saat kaçta okunuyor?

Günün son vakit namazı olan yatsı namazı ise Konya'da 21:28'de okunacak.

