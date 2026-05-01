RESMİ İLANLAR

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Eklenme Tarihi:

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/368 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/368 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, MENGENE Mahalle/Köy, 32883 Ada, 3 Parsel, A Blok 1.kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Mengene Mahallesi, Güfrani Sokak No: 16A/5 Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 105,74 m2
Arsa Payı : 59600/2093168
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Ana taşınmaz; 6 kat mesken sahasına isabet etmektedir
Kıymeti : 4.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:39
Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:39
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:39
Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:39

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, MENGENE Mahalle/Köy, 32901 Ada, 3 Parsel, 3. Kat 1. giriş 11 Nolu Bağımsız Bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Mengene Mahallesi, Böğrüpek Sokak No: 12/11 Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 105,74 m2
Arsa Payı : 276279/10330400
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Ana taşınmaz;planda 6 kat mesken sahasına isabet etmektedir
Kıymeti : 3.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:05
Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 14:05
Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 14:05

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

  • Basın No: ILN02468110