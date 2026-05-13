Kurban Bayramı emekli maaşları ne zaman yatırılacak?

- Güncelleme Tarihi:

2026 Kurban Bayramı öncesinde emekliler maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağını merak etmeye başladı. Peki, Kurban Bayramı emekli maaşları ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...

Bayram ikramiyesi ödeme takviminin netleşmesinin ardından emekliler maaşlarının ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak açıklamalar doğrultusunda ödemelerin tahsis numarasına göre gerçekleştirileceği bekleniyor.  Kurban Bayramı emekli maaşları ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Kurban Bayramı öncesinde maaşların ve ikramiyelerin hesaplara yatırılması beklenirken, ödeme planına ilişkin resmi açıklama da geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, emeklilerin bayram ikramiyesi ve aylık ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan açıklamasında, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

