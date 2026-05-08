Motorine rekor indirim geliyor! Bu tarihe dikkat

ABD-İRAN savaşı ile yükselen petrol fiyatları akaryakıt tabelalarını yeniden değiştirmiş, motorin litre fiyatı tarihi seviyelere ulaşmıştı. Savaş riskinin azalması ve taraflar arasında anlaşma beklentisinin güçlenmesiyle birlikte petrol fiyatlarında sert geri çekilme yaşandı. Benzinin ardından motorinde de büyük indirim kesinleşirken, eşel mobil sistemi nedeniyle 7,20 TL’lik indirimin tamamı pompaya yansımayacak. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak yeni fiyatlar merak konusu oldu.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt tabelalarında büyük bir değişimi gündeme taşıdı. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre motorin fiyatlarında tarihi seviyede bir indirim beklentisi oluştu. Gözler şimdi hükümetin eşel mobil sistemiyle ilgili vereceği karara çevrildi.

Akaryakıt sektöründen edinilen bilgilere göre, 9 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinde litre başına 7 lira 17 kuruşa kadar indirim ihtimali masada bulunuyor. Ancak bu indirimin tamamının pompaya yansıyıp yansımayacağı, eşel mobil sistemi kapsamında yapılacak vergi düzenlemesine bağlı olacak.

Eşel mobil sistemi belirleyici olacak

Sektör temsilcileri tarafından yapılan değerlendirmede, motorindeki olası indirimin büyük bölümünün Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) aktarılabileceği ifade edildi. Buna göre indirimin yaklaşık yüzde 75'lik kısmının vergi düzenlemesinde kullanılabileceği, kalan kısmın ise doğrudan pompa fiyatlarına yansıyabileceği belirtiliyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde vatandaşın pompada hissedeceği indirimin yaklaşık 1 lira 79 kuruş seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Eğer eşel mobil sistemi devreye alınmazsa, 7 lira 17 kuruşluk indirimin tamamının pompaya yansıması da ihtimaller arasında yer alıyor.

Yetkililerin konuya ilişkin nihai değerlendirmesini gün içerisinde yapması beklenirken, kararın özellikle nakliye sektörü ve yoğun araç kullanan vatandaşlar tarafından yakından takip edildiği ifade ediliyor.

Motorin indirimi sürücülere nefes aldırabilir

Uzmanlara göre motorin fiyatlarında yaşanacak olası düşüş, başta lojistik ve taşımacılık sektörü olmak üzere birçok alanda maliyetleri azaltabilir. Özellikle uzun yol yapan sürücüler ile ticari araç kullanıcılarının bu indirimden doğrudan etkilenmesi bekleniyor.

Akaryakıt maliyetlerindeki gerilemenin, ürün ve hizmet fiyatlarına dolaylı olarak olumlu yansıma ihtimali de değerlendiriliyor. Son dönemde art arda gelen zamların ardından beklenen bu indirim, araç sahipleri açısından önemli bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 63,79 TL seviyesinde bulunurken motorin 71,77 TL'den satılıyor. LPG fiyatı ise 33,89 TL olarak uygulanıyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin 63,65 TL, motorin 71,63 TL ve LPG 33,29 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Başkent Ankara'da ise benzin fiyatı 64,76 TL'ye, motorin fiyatı 72,89 TL'ye kadar çıkarken LPG'nin litre fiyatı 33,87 TL olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber Merkezi