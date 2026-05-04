Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren Nisan ayı enflasyon verisi açıklandı.

Memur ve memur emeklileri Mayıs, Haziran aylarında oluşacak enflasyon rakamlarına odaklandı. Bugün açıklanan Nisan ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklileri zam hesabı yapmaya başladı.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle artan fiyatlar enflasyonu yükseltti. Bundan dolayı memur ve memur emeklilerinin alacakları zam da artmış oldu.

NE KADAR ZAM ALACAKLAR?

Memur ve memur emeklileri 4 aylık enflasyon verisine ve toplu sözleşmeden gelen zam oranlarına göre yüzde 10,50 oranında zammı şimdiden hak etti. Önümüzdeki 3 ayın enflasyon verisi de açıklandığında Temmuz ayında alacakları zam miktarı belli olacak.

HANGİ MEMUR NE KADAR KAZANIYOR?

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplamasında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

