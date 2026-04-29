Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bakan Işıkhan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinin erken ödenmesi için çalışma yapılabileceğini söyledi.

Kurban Bayramı ikramiyeleri 4 bin lira olarak ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Işıkhan, emekli ikramiyelerinin erken ödenmesi için çalışma yapılabileceğini ifade etti.

"HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde de bu konuya dair konuştu.

Bakan Işıkhan, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinde olduğu gibi Kurban Bayramı ikramiyelerinde de herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

"AYNI MİKTARDA VERECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kurban Bayramı ikramiyelerini Ramazan Bayramı'nda da olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz.

Erken ödenmesiyle ilgili çalışma yapılır." ifadelerini kullandı.

Emekli bayram ikramiyesi, 2025 yılında yapılan yüzde 33,3'lük artışla 4 bin TL'ye yükseltilmişti.

BAYRAMDAN ÖNCE HESAPLARA YATMASI BEKLENİYOR

Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.

Emekli aylıklarının ve bayram ikramiyelerinin, bayramdan önce hesaplara yatırılması planlanıyor.

Ödemelerin mayıs ayının ikinci yarısında, büyük oranda 18-25 Mayıs tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

ÖDEMELERİN ZAMANINDA YATMASI İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Işıkhan, önceki bayramlarda olduğu gibi bu yıl da ödemelerin zamanında ve sorunsuz bir şekilde tamamlanması için SGK'nın hazırlıklarını sürdürdüğünü vurgulamıştı.

İkramiyeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında gelir/aylık alan tüm emekliler ile hak sahiplerine ödenecek.

Kaynak: Haber Merkezi