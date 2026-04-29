GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,071 TL
EURO
52,689 TL
STERLİN
60,968 TL
GRAM
6.611 TL
ÇEYREK
10.906 TL
YARIM
21.699 TL
CUMHURİYET
42.710 TL
EKONOMİ Haberleri

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bakan Işıkhan açıkladı

- Güncelleme Tarihi:

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bakan Işıkhan açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinin erken ödenmesi için çalışma yapılabileceğini söyledi.

Kurban Bayramı ikramiyeleri 4 bin lira olarak ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Işıkhan, emekli ikramiyelerinin erken ödenmesi için çalışma yapılabileceğini ifade etti.

"HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde de bu konuya dair konuştu.

Bakan Işıkhan, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinde olduğu gibi Kurban Bayramı ikramiyelerinde de herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

"AYNI MİKTARDA VERECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kurban Bayramı ikramiyelerini Ramazan Bayramı'nda da olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz.

Erken ödenmesiyle ilgili çalışma yapılır." ifadelerini kullandı.

Emekli bayram ikramiyesi, 2025 yılında yapılan yüzde 33,3'lük artışla 4 bin TL'ye yükseltilmişti.

BAYRAMDAN ÖNCE HESAPLARA YATMASI BEKLENİYOR

Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.

Emekli aylıklarının ve bayram ikramiyelerinin, bayramdan önce hesaplara yatırılması planlanıyor.

Ödemelerin mayıs ayının ikinci yarısında, büyük oranda 18-25 Mayıs tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

ÖDEMELERİN ZAMANINDA YATMASI İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Işıkhan, önceki bayramlarda olduğu gibi bu yıl da ödemelerin zamanında ve sorunsuz bir şekilde tamamlanması için SGK'nın hazırlıklarını sürdürdüğünü vurgulamıştı.

İkramiyeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında gelir/aylık alan tüm emekliler ile hak sahiplerine ödenecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
