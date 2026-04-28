İslam Memiş’ten altın ve gümüş için kritik mayıs uyarısı! ATAK GELİYOR

Altın, Gümüş, Paladyum gibi değerli madenler ve para piyasalarına ilişkin değerlendirmeleri yakından takip edilen İslam Memiş son programında yatırımcılara kritik bir duyuru yaptı.

Yatırımcılar acele etsin!

Değerli madenlerin petrole endeksi fiyatlandığını söyleyen İslam Memiş ABD-İran gerilimi nedeniyle düşen fiyatların yakında yükselişe geçeceğini duyurdu. Mayıs ayını işaret eden Memiş, yaşanan düşüşün bir alım fırsatı olduğunu yineledi.

Altın ve Gümüş artacak mı?

Savaş nedeniyle petrol fiyatlarının arttığını ve değerli madenlerde bir düşüş yaşandığını işaret eden İslam Memiş yatırımcı için önemli bir zaman dilimi olduğunu söyledi. Haftaya 6 bin 816 seviyesi ile başlayan gram altının Mayıs ayında 7 bin TL seviyesine ulaşacağını söyleyen İslam Memiş aynı yükselişin gümüş için de geçerli olduğunu ifade etti.

ALTIN VE GÜMÜŞ ATAK DÖNEMİ!

İslam Memiş'e göre Mayıs ayı hem altın hem de gümüş için atak dönemi olacak. Mart ayındaki alım sürecini kaçıran yatırımcıların bu dönemi kaçırmamalarını tavsiye eden Memiş uluslararası gerilimlerin etkisiyle değişen piyasanın normale dönmeye başlayacağının altını çizdi.

Kaynak: Haber Merkezi