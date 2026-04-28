Altında kritik seviyeler açıklandı: Uzman isimden dikkat çeken tahmin

Altın ve gümüş piyasalarında yükseliş beklentisi devam ederken, piyasa analisti İslam Memiş yatırımcılara alım seviyelerinde dikkatli olunması çağrısında bulundu. Piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, özellikle ons ve gram altın tarafında kritik seviyelere işaret ederek, yanlış zamanlamanın yatırımcılar için pişmanlık yaratabileceğini ifade etti.

Altında yaşanabilecek düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirten İslam Memiş, ons altın için 4.650 dolar ve altındaki seviyelerin "toplama bölgesi” olarak öne çıktığını dile getirdi.

Olası bir kalıcı anlaşma ihtimaline de değinen İslam Memiş, bu olasılıkta ons altının 5.200 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini söyledi. Mayıs ayında ise 5.000 doların üzeri ve 5.050 dolara kadar hareketlerin görülebileceğini ifade eden İslam Memiş, yatırımcıların her iki olası senaryoya karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Gram altında beş haneli beklenti 

Gram altının ons altını takip ettiğini hatırlatan İslam Memiş, fiziki altının son kapanışını 6.817 lira seviyesinde gerçekleştirdiğini belirtti. Olası düşüşlerde 6.650 ve 6.500 lira seviyelerinin güçlü destek konumunda olduğunu kaydeden İslam Memiş, olumlu gelişmelerin yaşanması halinde gram altının 7.750 lira seviyelerine yükselebileceğini ifade etti.

Temmuz ayı için 8.000 lira seviyesine dikkat çeken İslam Memiş, yılın ilerleyen dönemlerinde daha yüksek rakamların görülebileceğini belirterek 5 haneli gram altın beklentisini sürdürdüğünü ifade etti.

Gümüşte yükseliş beklentisi devam ediyor

Gümüş piyasasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, ons gümüşün haftayı 75 dolar seviyesinde tamamladığını hatırlattı. 70-75 dolar aralığını alım bölgesi olarak gördüğünü belirten İslam Memiş, yıl sonu için 96 dolar seviyesini kritik direnç noktası olarak işaret etti.

Bu seviyenin aşılması durumunda gümüşte üç haneli fiyatların gündeme gelebileceğini ifade eden İslam Memiş, 2027 ve 2028 yıllarında 135-140 dolar seviyelerinin sürpriz olmayacağını belirterek gümüşte yükseliş beklentisinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

