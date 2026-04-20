Kimler malulen emekli olabilir? Malulen emeklilik için şartlar nedir? Malulen emeklilik hangi hastalıkları kapsıyor?

Milyonlarca vatandaşın merak ederek araştırdığı malulen emeklilik şartları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklandı. Sağlık sorunları sebebiyle gücünü kaybeden vatandaşların malulen emekli olabilmesi için şartlar nelerdir? Malulen emeklilik hangi hastalıkları kapsıyor? Detaylar haberimizde...

Çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybedenleri kapsıyor

Sağlık porblemleri sebebiyle çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında azalma yaşayan vatandaşlar SGK tarafından açıklanan hastalıklardan birine sahip olmaları kapsamında malulen emeklilik hakkından yararlanabiliyorlar.

10 yıl sigortalı çalışma ve 1800 gün prim şartı aranıyor

SGK tarafından açıklanan mevzuata göre malulen emekli olmak isteyen vatandaşlar için en az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 gün prim sayısına sahip olmaları şartı aranıyor.

Her başvuru bireysel olarak değerlendiriliyor

SGK tarafından yapılan düzenleme, birçok vatandaş açısından umut verici bir gelişme olarak görülse de sürecin otomatik şekilde ilerlemediği özellikle belirtiliyor. Her başvuru, kişinin sağlık durumu ile çalışma gücündeki kayıp oranı dikkate alınarak ayrı ayrı değerlendiriliyor.

Bu durum, aynı hastalığa sahip bireylerde bile farklı sonuçların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Uzmanlar, başvuru sürecinde sunulan sağlık raporları ile sigortalılık geçmişinin belirleyici bir rol oynadığına dikkat çekiyor.

SGK ise malulen emeklilik uygulamasında temel hedefin, çalışma gücünü büyük oranda kaybeden bireylerin sosyal güvenceye erişimini sağlamak olduğunu ifade ederken, inceleme ve denetim süreçlerinin hassasiyetle yürütüldüğünü vurguluyor.

Hangi hastalıklar malulen emeklilik kapsamında yer alıyor

SGK tarafından açıklanan mevzuata göre malulen emeklilik'ten yararlanmak için sahip olunması gereken hastalıklar şöyle;

Kanser

Epilepsi

Parkinson hastalığı

Beyin tümörü

Behçet hastalığı

Organ nakli

Tüberküloz

Siroz

Zeka geriliği

Şizofreni

Bipolar bozukluk

Multıpl Skleroz (MS)

Serebral palsı

Felç ve uzuv kayıpları

Demans

Görme kaybı

Kaynak: Haber Merkezi