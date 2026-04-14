Gram altın kaç lira oldu? 14 Nisan’da fiyat 6 bin 853 TL seviyesinde

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 853 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 340 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 370 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 6 bin 808 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 6 bin 853 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 340 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 370 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 4 bin 767 dolardan işlem görüyor. ABD-İran müzakere sürecinin anlaşmayla sonuçlanabileceğine yönelik umutların yeniden artması, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Gerilim dünkü görüşmelerle bir miktar ytıştı

ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelere ilişkin haber akışı, fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürüyor. Uzlaşı masasında iki ülkenin özellikle nükleer ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konularında restleşmesiyle tırmanan gerilim, dünkü görüşmelerde bir miktar yatıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray önünde yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin Washington ile temasa geçtiğini ve bir anlaşmaya varmaya istekli olduklarını belirtti.

Dolara talebin azalması yükselişte ana etken

Altın fiyatları, ABD ile İran arasında barış görüşmelerinin devam edeceği umuduyla petrol fiyatlarının düşmesi ve enflasyon endişelerinin azalmasıyla yükseldi. Dolara talebin azalması da altın fiyatlarındaki yükselişte ana etken olarak öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

