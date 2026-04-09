Akaryakıta çifte indirim! Bu tarihten itibaren geçerli olacak

- Güncelleme Tarihi:

Akaryakıt ürünlerinden motorine dev indirim yapıldı. Benzin fiyatlarına da gelen indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

Petroldeki gerilemenin etkisiyle birlikte akaryakıt ürünlerine indirim geldi. Motorine litre başına 12,94 lira, benzine ise 1,09 oranında indirim yapıldı.

İndirim yarından itibaren devreye girecek.

NE KADARA DÜŞECEK?

İstanbul'da motorin 72,35 liraya, Ankara'da 73,48 liraya, İzmir'de 76,76 liraya, Doğu illerinde ise 75,21 liraya geriledi.

Benzine gelen indirimle birlikte İstanbul'da 62,16 liraya, Ankara'da 63,13 liraya, İzmir'de 63,41 liraya, Doğu illerinde ise 64,76 liraya gerileyecek.

Kaynak: Haber Merkezi

