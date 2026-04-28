Büyükşehirli sporcu Avrupa’dan madalya ile döndü

Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular, uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi ve Konya’yı başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcusu Havva Sena Tokmak, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Avrupa Judo Birliği (EJU) faaliyet programındaki Ümitler Avrupa Kupası’nda 40 kiloda bronz madalya kazandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, genç sporcuyu ve antrenörlerini tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocu Havva Sena Tokmak, Berlin'de gerçekleştirilen organizasyonda başarılı performansına bir yenisini daha ekledi. Kadınlar 40 kiloda mücadele eden sporcu, zorlu karşılaşmaların ardından üçüncülük elde etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalı sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarıların kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, "Büyükşehir Belediyespor'umuzun başarılı sporcusu Hava Sena Tokmak'ı elde ettiği dereceden dolayı içtenlikle kutluyorum. Disiplini, azmi ve çalışkanlığıyla önemli bir başarıya imza atan sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

BRONZ MADALYA YOLCULUĞU

Turnuvada son 16 turunda Fransa'dan Assia Moussati'yi mağlup eden Havva Sena Tokmak, çeyrek finale yükseldi. Bu etap sonrası repesaj hattında mücadeleye devam eden başarılı sporcu Hollandalı Serra Pham ve İspanyol Candela Costa Cabana'yı yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Bronz madalya karşılaşmasında ise bir diğer Türk sporcu Elçin Karakazan'ı mağlup eden Havva Sena Tokmak, organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

2 AYDA 3 MADALYA

Havva Sena Tokmak, Berlin'de elde ettiği bu başarıyla son iki ay içinde ay-yıldızlı forma altında üçüncü madalyasını kazanmış oldu. Başarılı sporcu, Mart ayında Teplice ve Antalya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupaları'nda da bronz madalya elde etmişti.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu