Karatay’da “8.Ortaokullar Arası Kardeşlik ve Dostluk Turnuvası’’ başladı

Karatay’da “8.Ortaokullar Arası Kardeşlik ve Dostluk Turnuvası’’ başladı
Karatay Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Ortaokullar Arası Kardeşlik ve Dostluk Futbol Turnuvası”, yoğun katılımla başladı. Bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen organizasyon, ortaokul öğrencilerini bir araya getirirken gençlere hem spor yapma hem de sosyal becerilerini geliştirme imkânı sunuyor.

Karatay Belediyesi tarafından 2019 yılında hayata geçirilen turnuva, 27 Nisan-18 Mayıs 2026 tarihleri arasında oynanacak müsabakalarla devam edecek. Organizasyona, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Nihat Gün Futbol Sahası ev sahipliği yapıyor.

Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen turnuvaya Karatay ilçesinden 23 takım ve toplam 414 sporcu katılıyor. Organizasyon, öğrencilerin sportif gelişimlerinin yanı sıra kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi amaçlıyor. Turnuva boyunca her gün 5 karşılaşma oynanacak ve toplamda 23 maç gerçekleştirilecek.

Sporseverlerin ilgiyle takip ettiği organizasyonda genç yetenekler kendilerini gösterme fırsatı bulurken, 9 hakemin görev aldığı turnuvada karşılaşmalar fair-play anlayışı içinde oynanıyor.

KILCA: GENÇLERİMİZİN SPORTİF GELİŞİMLERİNİ DESTEKLİYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, turnuvanın gençler açısından büyük bir önem taşıdığını belirterek ilçede sportif faaliyetleri desteklemeyi sürdürdüklerini ifade etti. 
Başkan Hasan Kılca, bu tarz etkinliklerin artarak devam edeceğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: "Çocuklarımızın sporla iç içe olması hem fiziksel hem de sosyal gelişimleri açısından son derece kıymetli. Bu turnuvayı, adından da anlaşılacağı üzere kardeşlik ve dostluk duygularını pekiştiren çok önemli bir organizasyon olarak görüyoruz.

23 takım ve 414 evladımızın bu güzel organizasyonda yer alması bizleri son derece mutlu ediyor. Sahada rekabet olacak ama kazanan her zaman dostluk olacak. Bizler Karatay Belediyesi olarak sadece altyapı hizmetleriyle değil, gençlerimizin hayatına dokunan sosyal ve sportif projelerle de onların yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm sporcularımıza müsabakalarda başarılar diliyorum.” 

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

