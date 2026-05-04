GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,104 TL
EURO
52,746 TL
STERLİN
61,247 TL
GRAM
6.642 TL
ÇEYREK
10.960 TL
YARIM
21.726 TL
CUMHURİYET
42.867 TL
EKONOMİ Haberleri

Bakan Şimşek: Enflasyondaki yükseliş geçici

Bakan Şimşek: Enflasyondaki yükseliş geçici
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu belirterek dezenflasyon sürecinin devam etmesini öngördüklerini bildirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Tüketici fiyatlarının nisanda aylık bazda yüzde 4,2, yıllık bazda ise yüzde 32,4 oranında gerçekleştiğini anımsatan Şimşek, sektörel bazdaki değişimlere dikkati çekti.

Enflasyonun alt kalemlerine değinen Şimşek, hizmetler grubundaki enflasyonun geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puanlık bir iyileşme kaydederek yıllık yüzde 40,3'e gerilediğini, temel mallarda ise bu oranın yüzde 16,5 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

"Jeopolitik risklere karşı bütçe imkanları devrede"

Küresel ve bölgesel gelişmelere işaret eden Bakan Şimşek, jeopolitik gerilimlerin tetiklediği enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturduğuna değindi. Şimşek, "Bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkânlarımız çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dezenflasyon süreci devam edecek"

Hükümetin fiyat istikrarı konusundaki kararlılığını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti;

Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER