Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? Gözler Kabine toplantısında

Mayıs ayının son haftasına denk gelen Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, gözler bugün Beştepe’de gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısına çevrildi. Bayram tatilini fırsat bilen ve uzun bir tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, bayram tatilinin kaç gün olacağını merakla bekliyor. Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?

2026 Kurban Bayramı için kısa bir zaman kala bayram tatilinin kaç gün olacağı merakla araştırılmaya başladı. Kurban Bayramı arefesinin bu yıl salı gününe denk gelmesi nedeniyle, bayram tatilinin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 9 gün olup olmayacağı sorgulanıyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılında Kurban Bayramı, baharın son günlerinde idrak edilecek. Takvime göre bayramın arifesi Salı gününe, birinci günü ise Çarşamba gününe denk geliyor.

İşte gün gün 2026 Kurban Bayramı takvimi:

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 (Salı) - Yarım gün tatil

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 (Çarşamba)

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 (Perşembe)

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 (Cuma)

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 (Cumartesi)

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

2026 Kurban Bayramı arife günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci gününün Çarşamba olması ise 9 günlük tatil ihtimalini güçlendiriyor. Eğer Pazartesi ve Salı günleri hükümet tarafından idari izin kapsamına alınırsa, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan birçok vatandaş, hafta sonu tatilleriyle birlikte toplamda 9 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDAN ÇIKACAK KARARDA

Hükümetin 23 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği kabine toplantısında Kurban Bayramı tatiliyle ilgili bir konu gündemde yer almadı.

Gözler ise 4 Mayıs'ta (bugün) yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi. Hükümet tarafından yapılacak yeni Kabine toplantısında Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağının gündeme gelmesi bekleniyor.

BAKAN ERSOY'DAN 9 GÜN TATİL AÇIKLAMASI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'da Türkiye Kültür Yolu Festivali açılışında gazetecilerle bir araya geldi.

Ersoy'a Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olup olmayacağı sorusu yöneltildi.

Bakan Ersoy, "9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar.” dedi.

Tatil süresi ile ilgili son karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede alınacak.

Kaynak: Haber Merkezi