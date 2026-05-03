“Şifaiye Medresesi“, “Gök Medrese“ ve “Buruciye Medresesi“ hangi ilde bulunan tarihî yapılardır?

Anadolu Selçuklu Mirası Sivas'ta Yaşıyor: Üç Tarihî Medrese Aynı Şehirde

​SİVAS – Anadolu'nun tarih ve kültür kavşaklarından biri olan Sivas, bünyesinde barındırdığı eşsiz mimari yapılarla açık hava müzesini andırıyor. Sanat tarihçileri ve turizm uzmanları tarafından sıkça vurgulanan "Şifaiye Medresesi", "Gök Medrese" ve "Buruciye Medresesi", kentin merkezinde yer alan ve Selçuklu dönemine damga vuran Sivas iline özgü tarihî yapılardır.

​Sivas'ın Mimari İncileri

​Aynı meydan ve çevresinde yoğunlaşan bu üç önemli medrese, dönemin eğitim ve sağlık anlayışına ışık tutmaktadır:

​Şifaiye Medresesi: 1217 yılında Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykâvus tarafından yaptırılmıştır. Dünyanın en eski hastanelerinden biri olarak kabul edilen yapı, aynı zamanda sultanın türbesine de ev sahipliği yapmaktadır.

​Gök Medrese: 1271 yılında Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından inşa ettirilmiştir. Adını üzerindeki eşsiz turkuaz mavisi çinilerden alan yapı, heybetli taç kapısı ve çifte minaresiyle Selçuklu sanatının zirve noktalarından biri sayılır.

​Buruciye Medresesi: Yine 1271 yılında Hibetullah Burucerdî tarafından yaptırılan bu medrese, özellikle taç kapısındaki taş işçiliği ve simetrik yapısıyla Anadolu'nun en düzgün planlı medreseleri arasında gösterilmektedir.

​Sivas şehir merkezindeki "Selçuklu Meydanı"nda adeta birbirine selam veren bu yapılar, kentin binlerce yıllık akademik ve kültürel geçmişinin en somut belgeleri olarak her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor. Uzmanlar, bu yapıların korunarak gelecek nesillere aktarılmasının, Anadolu Türk mimarisinin özgünlüğünü anlamak açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

