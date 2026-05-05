Konyaspor’un muhtemel Beşiktaş 11’i! Hedef yarı final

Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Konyaspor’un sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’i merak ediliyor. Yeşil-beyazlı ekibin bu kritik mücadelede hangi kadroyla yer alacağı ise maç öncesi en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde, Konyaspor'un muhtemel 11'i merak konusu oldu. Takımdaki eksikler de göz önüne alındığında, yeşil-beyazlıların sahaya nasıl bir kadroyla çıkacağı büyük merak uyandırıyor. Peki Konyaspor'un muhtemel 11'i nasıl? İşte detaylar… KONYASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ Teknik direktör İlhan Palut'un planı hazır. Peş peşe Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u mağlup eden Konyaspor güzel bir futbolla adını finale yazdırmayı amaçlıyor. Kalede Bahadır'ın görev yapması beklenirken, savunma hattında Uğurcan Yazgılı, Nagalo, Adil Demirbağ ve Berkan'ın forma giymesi bekleniyor. Orta saha hattında ise Melih, Jevtovic, Deniz Türüç, Gonçalves ve Olaigbe'nin görev alması, hücum hattında ise Muleka'nın görev yapması bekleniyor. TARAFTARLAR İSTANBUL YOLUNDA! Sabah saatlerinde taraftarlar da Konya şehir merkezinden 12 otobüsle, maç için İstanbul'a doğru yola çıktı. (Berna Ata)

