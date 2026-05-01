Beşiktaş - Konyaspor maçının bilet fiyatları belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde heyecan dorukta. Beşiktaş ile Konyaspor, 5 Mayıs Salı akşamı kozlarını paylaşacak.
Karşılaşma, saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Kritik mücadele öncesinde bilet fiyatları da açıklandı.
Kulüpten yapılan duyuruya göre bilet fiyatları şu şekilde:
VIP 100: 15.000 TL
VIP 101-126: 12.500 TL
Kategori: 5.000 TL
Kategori: 4.500 TL
Kategori: 4.250 TL
Kategori: 3.750 TL
Kategori: 3.500 TL
Kategori: 3.250 TL
Doğu Üst: 3.000 TL
Kategori: 2.150 TL
Kategori: 1.850 TL
Yarı final mücadelesi, Ziraat Türkiye Kupası finaline giden yolda büyük önem taşıyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak finale adını yazdırmayı hedefliyor.
Biletlerin kısa sürede tükenmesi beklenirken, taraftarların karşılaşmaya yoğun ilgi göstermesi öngörülüyor.
