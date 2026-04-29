SPOR Haberleri

Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig’de 33’üncü haftanın programı açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 

Süper Lig'de sezonun en kritik virajlarından biri geride bırakılmaya hazırlanırken, Konyaspor ile Fenerbahçe önemli bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak mücadeleye Konya Büyükşehir Stadyumu ev sahipliği yapacak. Kritik mücadele öncesinde iki ekip de sahaya mutlak puan hedefiyle çıkacak.  

33'üncü haftanın karşılaşmaları şöyle:

9 MAYIS CUMARTESİ

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Kasımpaşa

20.00 Kocaelispor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

20.00 ikas Eyüpspor - Çaykur Rizespor

20.00 Corendon Alanyaspor - Zecorner Kayserispor

20.00 RAMS Başakşehir - Samsunspor20.00 Göztepe - Gaziantep FK

20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe

20.00 Galatasaray - Hesap.com Antalyaspor

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor

Kaynak: DHA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER