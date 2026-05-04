Meram’da gençlik sahaya indi: Şampiyon Yaylapınar mahallesi
AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası, yaklaşık bir ay süren heyecanlı mücadelelerin ardından tamamlandı. Finalde Yaylapınar Mahallesi şampiyon olurken, organizasyon gençler arasında dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirdi.
AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları'nın organize ettiği Mahalleler Arası Futbol Turnuvası, final müsabakasıyla sona erdi. 36 mahalleden takımların katıldığı turnuvada gençler, bir ay boyunca centilmenlik ve fair-play ruhu içerisinde mücadele etti. Final karşılaşmasının ardından Yaylapınar Mahallesi şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
Turnuva, sporun birleştirici gücüyle gençleri aynı sahada buluştururken, mahalleler arası kaynaşmaya da önemli katkı sağladı.
Organizasyonda birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı
AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sahada sadece futbol oynanmadı; kardeşlik kazandı, birlik ruhu güçlendi. Gençliğimiz varsa, geleceğimiz güçlüdür.” ifadelerini kullandı.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, "Gençlerimizin heyecanı bizim en büyük gücümüz. Sporla büyüyen bir gençlik, güçlü bir Meram'ın teminatıdır.” dedi.
Turnuvayı organize eden AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Çimen de, "Mahallelerimizdeki gençlerimizi aynı sahada buluşturmak ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek istedik. Ortaya çıkan tablo bizleri son derece memnun etti.” şeklinde konuştu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”