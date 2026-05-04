Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ekonominin yanı sıra orta Doğu'daki savaşta son duruma değinen Erdoğan, açıklamasında önemli bir müjdeyi de açıkladı. 

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı.

İki müjdemizi aziz milletimizle paylaşmak istiyorum diyen Cumhurbaşkanı şunları ifade etti:

"TATİL SÜRESİNE İLAVE BİR BUÇUK GÜN DAHA İDARİ İZİN VERİLMESİNİ KARARLAŞTIRDIK"

"Bu yıl Kurban Bayramı'nı 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımız için 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatil süresine ilave olarak bir buçuk gün daha idari izin verilmesini kararlaştırdık.

Böylece bayram öncesindeki pazartesi tam gün ve salı günü öğlene kadar olan süre de kapsama alınarak toplamda 9 günlük tatil imkânı sağlanmış olacak.”

KURBAN BAYRAMI ARiFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu yıl Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek.

26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi

27 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün

28 Mayıs 2026 Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün

29 Mayıs 2026 Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün

30 Mayıs 2026 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün

Kaynak: Haber Merkezi

