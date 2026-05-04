GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,163 TL
EURO
52,834 TL
STERLİN
61,345 TL
GRAM
6.662 TL
ÇEYREK
10.993 TL
YARIM
21.792 TL
CUMHURİYET
42.996 TL
GÜNCEL Haberleri

Sağanak ve heyelan vurdu: İstinat duvarı çöktü

Sağanak ve heyelan vurdu: İstinat duvarı çöktü
Tokat’ta sağanak sonrası Sivas kara yolunda heyelan meydana geldi. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası yol trafiğe açıldı. Tokat’ın Yazıcıoğlu Mahallesi’nde bulunan bir sitenin istinat duvarı gürültüyle girişe doğru çöktü. Ekipler su seviyesi yükselen Yeşilırmak’ın taşmaması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat-Sivas kara yolu Geyraz 4 mevkiinde, kentte dün akşamdan bu yana süren yağmur nedeniyle dağdan kopan taş ve çamur parçaları yola düştü.

Bir süre kapalı kalan yol Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu trafiğe açıldı.

İl Emniyet müdürlüğü trafik ekipleri yolda önlemler alarak sürücülere uyarılarda bulundu.

İstinat duvarı çöktü

Kentte iki gündür etkili olan yağış sonrası Yazıcıoğlu Mahallesi'nde bulunan bir sitenin istinat duvarı gürültüyle girişe doğru çöktü.

İstinat duvarının çökmesiyle bir araç yoldan düştü, bir otomobil ise asılı kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri alanı güvenlik şeridine aldı. AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Yeşilırmak'ın su seviyesi yükseldi

ÇEDAŞ Kavşağı'ndaki köprüde, kentin ortasından geçen Yeşilırmak'ta iki gündür etkili olan yağış sonrası su seviyesi yükseldi.

Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesince alınan tedbirler kapsamında bölgede 4 iş makinesiyle çalışma başlatıldı.

Ekiplerin gece saatlerinde başlattığı çalışmalar sürüyor.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ve AFAD İl Müdürü Mehmet Rıza Andiç bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Yazıcıoğlu, yağışın birçok ilde sıkıntı oluşturduğunu söyledi.

İtfaiyenin bulunduğu kavşakta büyük bir sıkıntı yaşadıklarını anlatan Yazıcıoğlu, "Gece saat 01.30'dan beri buradayız. Sağ olsun İl Özel İdaremiz, DSİ ve belediyemiz hep beraber ekip halinde taşkın olmaması bakımından ciddi bir süreci yönettik. Hala çalışmalar devam ediyor. İnşallah sıkıntı olmayacağını umut ediyoruz. Her türlü önlemi de hem özel idare, DSİ ve belediye ekiplerimiz aldı. Biz öncesinde müdahil olmasaydık şu ana büyük bir sıkıntı yaşayacaktık. Doğru zamanda müdahale ettik. Ama Tokat'ın en büyük sıkıntılarından bir tanesi özellikle şehircilik planında sıkıntılar var. Malum, bunlar da ondan kaynaklanıyor. Yapacak bir şey yok. Çok doğru zamanda müdahale edildi. İnşallah bir sıkıntı yaşamayacağız, öyle gözüküyor" dedi.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER