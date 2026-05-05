Konya’da gece böyle geçti! Kiraz bahçeleri alev alev

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Mayıs ayında kışı yaşayan Konya'da meyve üreticileri don mesaisi yapıyor.

KİRAZ TEHLİKEDE!

Konya'da etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde sıcaklığı eksi değerlere düşürdü. Güney ilçelerde çiçek açan kiraz ağaçları don tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

ÜRETİCİ GECE MESAİSİNDE!

Konya'nın Bozkır, Hadim, Güneysınır, Ahırlı, Seydişehir ve Yalıhüyük İlçelerinde kiraz bahçesi olanlar geceyi arazide geçiriyor. Kiraz ağaçları ateş yakılarak dondan korunmaya çalışılıyor.

BAHÇELERDEN ALEVLER YÜKSELİYOR!

Kiraz ve elma bahçelerinde saman balyaları ve lastik yakan üreticiler büyük emek harcıyor. Ateşin ağaçlara değmemesi de ayrı bir dikkat gerektiriyor.

GEÇEN YIL KİRAZ YOKTU!

2025 Baharında yaşanan don hadisesi sonrası güney ilçelerde kiraz ağaçları meyve vermemişti. Aynı senaryoyu yaşamak istemeyen üreticiler meteoroloji verilerini yakından takip ediyor.

(Berna Ata)

  • R
    Ramazan
    3 saat önce

    Rabbim korusun inşallah çiftçinin emeği zayi olmasın

