KONYA Haberleri

Konya’da 380 kişilik işçi alımı başladı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Konya İl Müftülüğü iş birliğinde yürütülecek İşgücü Uyum Programı kapsamında 380 kişilik istihdam sağlanacak. Program çerçevesinde kamu alanlarının temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinde görev alacak personeller için başvurular 4 Mayıs 2026 tarihinde başladı. 

BAŞVURULAR 8 MAYIS'A KADAR SÜRECEK

İŞKUR tarafından yapılan duyuruya göre başvurular 04 Mayıs 2026 – 08 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını esube.iskur.gov.tr internet sitesi, ALO 170 hattı, e-Devlet sistemi veya İŞKUR müdürlükleri üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuruların 8 Mayıs Cuma günü saat 23.59'a kadar tamamlanması gerekiyor.

PROGRAM HAZİRAN AYINDA BAŞLAYACAK

380 kişilik İşgücü Uyum Programı'nın başlangıç tarihi 1 Haziran 2026 olarak açıklanırken, programın 31 Aralık 2026 tarihinde sona ereceği bildirildi. Tek ilan üzerinden açılan programa Konya'nın tüm ilçelerinden başvuru yapılabilecek.

KONYA İL MÜFTÜLÜĞÜ İLE ORTAK ÇALIŞMA

Program kapsamında istihdam edilecek vatandaşlar, Konya İl Müftülüğü iş birliğiyle kamu alanlarında yürütülen temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında görev alacak. Yetkililer, başvuru şartlarını taşıyan vatandaşların belirtilen tarihler içerisinde işlemlerini tamamlaması gerektiğini belirtti.

(Meltem Aslan)

