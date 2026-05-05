Genç MÜSİAD Konya’dan Çin’e ihracat ve iş geliştirme atağı

Genç MÜSİAD Konya, uluslararası vizyonunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Genç MÜSİAD Konya Başkanı M. Asım Ellii̇ki liderliğinde 30'u aşkın üyenin katılımıyla Çin'de düzenlenen dünyanın en önemli ticaret organizasyonlarından Canton Fair (Kanton Fuarı) ve Chinaplas (China Plast Fuarı) ziyaret edildi.

Söz konusu program, Genç MÜSİAD Konya 11. Döneminin üçüncü yurt dışı iş geliştirme faaliyeti olarak dikkat çekti. Daha önce Azerbaycan ve İngiltere programlarıyla başlayan uluslararası açılım sürecinin devamı niteliğindeki Çin ziyareti, küresel ticaret vizyonunun önemli bir halkasını oluşturdu.

Gerçekleştirilen organizasyon, Konya iş dünyasının üretim, ihracat ve teknoloji alanlarında uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefleyen stratejik bir adım olarak değerlendirildi.

Program kapsamında yalnızca fuar ziyaretleriyle sınırlı kalınmayarak çeşitli fabrika gezileri de gerçekleştirildi. Katılımcılar, üretim hatlarını yerinde inceleme fırsatı bulurken, yeni teknolojileri gözlemledi ve sektör profesyonelleriyle birebir temaslar kurdu. Yoğun program sayesinde hem sektörel bilgi hem de pratik iş geliştirme deneyimi elde edildi.

Genç MÜSİAD Konya Başkanı M. Asım Ellii̇ki, programın ardından yaptığı değerlendirmede, genç iş insanlarının küresel ticaret ağlarını yerinde görmesinin ve uluslararası pazarlara doğrudan temas kurmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini ifade etti.

Genç MÜSİAD Konya, üyelerini küresel platformlarla buluşturmaya ve Türkiye'nin ihracat vizyonuna katkı sunmaya kararlılıkla devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

