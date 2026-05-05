Konya’da belediye başkanının acı günü! Abisi hayatını kaybetti
- Güncelleme Tarihi:
Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir ’in ağabeyi eski Belediye Başkanı Kazım Sertdemir hayatını kaybetti.
Kulu ilçesine bağlı Tuzyaka Mahallesinde bir dönem Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir 'in ağabeyi olan 65 yaşındaki Kazım Sertdemir, rahatsızlığına bağlı olarak tedavi gördüğü Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kulu belediye başkanı mesaj yayımladı
Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, hayatını kaybeden ağabeyi Kazım Sertdemir için bir taziye mesajı yayımlandı;
İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn…
Kıymetli ağabeyim, eski Tuzyaka Belediye Başkanı Kazım Sertdemir Dünya âleminden bâki âleme irtihal etti.
Cenazemiz yarın öğle namazına müteakip Tuzyaka Merkez Camide kılınacak namazın ardından Tuzyaka Kabristanlığından defnedilecektir. Rabbim mekânını cennet eylesin, Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) komşu eylesin inşâAllah." dedi.
