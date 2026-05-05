GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,280 TL
EURO
52,914 TL
STERLİN
61,422 TL
GRAM
6.634 TL
ÇEYREK
10.947 TL
YARIM
21.701 TL
CUMHURİYET
42.816 TL
SPOR Haberleri

Konyaspor final biletini aldı

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor final biletini aldı
Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselecek ilk ekibin belirleneceği karşılaşmada Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

Siyah-beyazlı takımın başında Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla 100. lig maçına çıkan teknik direktör Sergen Yalçın'a, Konyaspor maçı öncesinde plaket takdim edildi. Mücadele öncesinde Başkan Serdal Adalı, Sergen Yalçın'a plaket verdi.

İŞTE MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

Maçta başlama vuruşunu yapan taraf Konyaspor.

11' Konyaspor ön alan baskısı sonucu atak yönüne göre sağ kanattan korner kazandı.

13' Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunda Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışına açılan pozisyonda sert şutu Emirhan Topçu kafayla müdahale ederek gole izin vermedi.

17' Beşiktaş üst üste 3. kez sol taraftan korner kazandı.

37' Orkun Kökçü, hakeme itirazlarından sonra sarı kart gördü.

37' Emmanuel Agbadou rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

42' Konyaspor'da Deniz Türüç tribün ile diyoloğu sonrası sarı kart gördü.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı Beşiktaş takımının vuruşuyla başladı.

63' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Olaitan'ın pasında Oh topla buluştu. Ceza sahasına girer girmez kaleyi yoklayan Oh'a Adil Demirbağ ayak koydu ve topu kalecisine kazandırdı.

61' Deniz Türüç'ün kullandığı korneri Beşiktaş defansı karşıladı.

73' Konyaspor için oyuncu değişikliği. Diogo Goncalves çıkan oyuncu, Kazeem Olaigbe giren oyuncu.

83' Beşiktaş oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Vaclav Cerny, çıkan oyuncu Kristjan Asllani.

90+2' Konyaspor'da Bahadır Han Güngördü az önceki hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.

90+8' Gol! Enis Bardhi takımını penaltı atışıyla öne geçiren oyuncu. İstanbul şehrinde skor şimdi 0-1.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER