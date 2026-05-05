Konyaspor final biletini aldı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.
Siyah-beyazlı takımın başında Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla 100. lig maçına çıkan teknik direktör Sergen Yalçın'a, Konyaspor maçı öncesinde plaket takdim edildi. Mücadele öncesinde Başkan Serdal Adalı, Sergen Yalçın'a plaket verdi.
İŞTE MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:
Maçta başlama vuruşunu yapan taraf Konyaspor.
11' Konyaspor ön alan baskısı sonucu atak yönüne göre sağ kanattan korner kazandı.
13' Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunda Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışına açılan pozisyonda sert şutu Emirhan Topçu kafayla müdahale ederek gole izin vermedi.
17' Beşiktaş üst üste 3. kez sol taraftan korner kazandı.
37' Orkun Kökçü, hakeme itirazlarından sonra sarı kart gördü.
37' Emmanuel Agbadou rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
42' Konyaspor'da Deniz Türüç tribün ile diyoloğu sonrası sarı kart gördü.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci yarı Beşiktaş takımının vuruşuyla başladı.
63' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Olaitan'ın pasında Oh topla buluştu. Ceza sahasına girer girmez kaleyi yoklayan Oh'a Adil Demirbağ ayak koydu ve topu kalecisine kazandırdı.
61' Deniz Türüç'ün kullandığı korneri Beşiktaş defansı karşıladı.
73' Konyaspor için oyuncu değişikliği. Diogo Goncalves çıkan oyuncu, Kazeem Olaigbe giren oyuncu.
83' Beşiktaş oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Vaclav Cerny, çıkan oyuncu Kristjan Asllani.
90+2' Konyaspor'da Bahadır Han Güngördü az önceki hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.
90+8' Gol! Enis Bardhi takımını penaltı atışıyla öne geçiren oyuncu. İstanbul şehrinde skor şimdi 0-1.
Kaynak: Haber Merkezi