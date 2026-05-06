Türk Yıldızları Konya semalarında! Tarih, saat ve yer netleşti

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya'da, Hazreti Mevlana ve ailesinin şehre gelişinin 798. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Teşrif-i Mevlana etkinlikleri çerçevesinde anlamlı bir karşılama programı gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında planlanan Türk Yıldızları gösterisi ise daha önce olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. Yeni tarih ve detayların açıklanmasıyla birlikte vatandaşların ilgisi yeniden yoğunlaştı.

TEŞRİF-İ MEVLANA ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Konya'da her yıl büyük bir katılımla gerçekleştirilen Teşrif-i Mevlana etkinlikleri, bu yıl da çeşitli programlarla sürüyor. Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişinin yıl dönümünde düzenlenen organizasyonlar, hem manevi hem de kültürel açıdan önemli anlara sahne oluyor.

TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ ERTELENMİŞTİ

Etkinlik programında yer alan Türk Yıldızları'nın akrobasi gösterisi, daha önce planlanan tarihte hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle ileri bir tarihe alınmıştı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar yeni gösteri tarihini merakla beklemeye başladı.

YENİ TARİH VE SAAT AÇIKLANDI

Yapılan açıklamaya göre Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi, 6 Mayıs Çarşamba (bugün) günü saat 18.00'de Konya semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Gösterinin, Mevlana Meydanı üzerinde yapılacağı bildirildi.

YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR

Yeniden planlanan gösteri için hazırlıklar sürerken, etkinliğe çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor. Türk Yıldızları'nın yüksek hız ve hassasiyetle gerçekleştireceği manevraların izleyenlere görsel bir şölen sunacağı ifade ediliyor.

