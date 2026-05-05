Konya’da görev yapan 2 önemli isim bir arada!

Ankara'da Vali Yakup Canbolat, Maksut Yüksek'i makamında kabul etti.

Ankara'da gerçekleşen görüşme, iki ismin geçmişte Konya'da görev yapmış olması nedeniyle dikkat çekti.

ANKARA'DA DİKKAT ÇEKEN BULUŞMA

Yeni görevine başlayan İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Vali Yakup Canbolat tarafından kabul edildi. Görüşme, başkentte güvenlik ve kamu düzenine ilişkin iş birliği mesajlarıyla öne çıktı.

KONYA GEÇMİŞİ ORTAK NOKTA OLDU

Her iki ismin de daha önce Konya'da görev yapmış olması, buluşmayı anlamlı kılan detaylardan biri oldu. Maksut Yüksek, Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nün ardından Ankara'ya atanırken, Yakup Canbolat da geçmişte Konya'da görev aldıktan sonra farklı illerde valilik yaptı.

GÜVENLİK VE HUZUR VURGUSU

Kabulde Vali Canbolat, Maksut Yüksek'e yeni görevinde başarılar dileyerek, kamu düzeninin sağlanması ve toplumun huzurunun korunması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Başkentte gerçekleşen bu buluşma, iki tecrübeli ismin yeniden aynı şehirde görev yapması açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

(Meltem Aslan)