9 günlük bayram tatili ne zaman başlıyor? 2026 Kurban Bayramı takvimi

Kurban Bayramı tatili, hükümetin aldığı 9 günlük tatil kararıyla birlikte kamu çalışanlarına uzun bir tatil fırsatı yarattı. İşte 9 günlük bayram tatili takvimi.

2026 Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Hem dini görevlerini yerine getirecek hem de 9 günlük tatil yapma fırsatı yakalayacak olan vatandaşlar, hükümetin aldığı karar sonrasında 9 günlük bayram tatilinin başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, 9 günlük bayram tatili ne zaman başlıyor?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası tatilin 9 gün olacağını duyurdu.

Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz” dedi.

9 GÜNLÜK TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tatilin 9 güne çıkması ve hükümetin pazartesi ve salı günlerini 1,5 gün idari izin yapmasının ardından tatil planı şu şekilde işleyecek:

23-24 Mayıs (Cumartesi-Pazar): Hafta sonu tatili.

25 Mayıs Pazartesi: İdari izin.

26 Mayıs Salı (Arife): İdari izinle yarım gün tam güne tamamlanacak.

27-30 Mayıs (Çarşamba-Cumartesi): Kurban Bayramı günleri.

31 Mayıs Pazar: Tatilin son günü.

Bu durumda tatil, 22 Mayıs Cuma akşamı mesai bitimiyle başlayacak ve 31 Mayıs akşamına kadar kesintisiz devam edecek.

2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

2026 yılında Kurban Bayramı, baharın son günlerinde idrak edilecek. Takvime göre bayramın arifesi Salı gününe, birinci günü ise Çarşamba gününe denk geliyor.

İşte gün gün 2026 Kurban Bayramı takvimi:

Kurban Bayramı Arefesi: 26 Mayıs 2026 (Salı)

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 (Çarşamba)

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 (Perşembe)

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 (Cuma)

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 (Cumartesi)

Kaynak: Haber Merkezi