GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,292 TL
EURO
53,067 TL
STERLİN
61,638 TL
GRAM
6.779 TL
ÇEYREK
11.185 TL
YARIM
22.173 TL
CUMHURİYET
43.748 TL
YAŞAM Haberleri

9 günlük bayram tatili ne zaman başlıyor? 2026 Kurban Bayramı takvimi

- Güncelleme Tarihi:

9 günlük bayram tatili ne zaman başlıyor? 2026 Kurban Bayramı takvimi
Kurban Bayramı tatili, hükümetin aldığı 9 günlük tatil kararıyla birlikte kamu çalışanlarına uzun bir tatil fırsatı yarattı. İşte 9 günlük bayram tatili takvimi.

2026 Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Hem dini görevlerini yerine getirecek hem de 9 günlük tatil yapma fırsatı yakalayacak olan vatandaşlar, hükümetin aldığı karar sonrasında 9 günlük bayram tatilinin başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, 9 günlük bayram tatili ne zaman başlıyor?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası tatilin 9 gün olacağını duyurdu.

Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz” dedi.

9 GÜNLÜK TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tatilin 9 güne çıkması ve hükümetin pazartesi ve salı günlerini 1,5 gün idari izin yapmasının ardından tatil planı şu şekilde işleyecek:

23-24 Mayıs (Cumartesi-Pazar): Hafta sonu tatili.

25 Mayıs Pazartesi: İdari izin.

26 Mayıs Salı (Arife): İdari izinle yarım gün tam güne tamamlanacak.

27-30 Mayıs (Çarşamba-Cumartesi): Kurban Bayramı günleri.

31 Mayıs Pazar: Tatilin son günü.

Bu durumda tatil, 22 Mayıs Cuma akşamı mesai bitimiyle başlayacak ve 31 Mayıs akşamına kadar kesintisiz devam edecek.

2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

2026 yılında Kurban Bayramı, baharın son günlerinde idrak edilecek. Takvime göre bayramın arifesi Salı gününe, birinci günü ise Çarşamba gününe denk geliyor.

İşte gün gün 2026 Kurban Bayramı takvimi:

Kurban Bayramı Arefesi: 26 Mayıs 2026 (Salı)

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 (Çarşamba)

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 (Perşembe)

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 (Cuma)

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 (Cumartesi)

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER