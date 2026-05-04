GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,163 TL
EURO
52,834 TL
STERLİN
61,345 TL
GRAM
6.662 TL
ÇEYREK
10.993 TL
YARIM
21.792 TL
CUMHURİYET
42.996 TL
GÜNCEL Haberleri

Karşı şeride geçen tır 6 aracı biçti! 4 kişilik aile yok oldu

Karşı şeride geçen tır 6 aracı biçti! 4 kişilik aile yok oldu
Uşak-İzmir karayolunda karşı şeride geçen tırın neden olduğu zincirleme kazada Mustafa-Tuğba Özlüer çifti ile çocukları 1 yaşındaki Selin ve 6 yaşındaki Nil can verdi. 34 kişi de yaralandı.

Uşak'ta biri yolcu otobüsü, biri tır 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Uşak-İzmir karayolu Ürünköy mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı şeride geçen tır biri yolcu otobüsü olmak üzere 6 araca çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Salık ekipleri ikisi çocuk 4 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 34 kişi çevre hastanelere sevk edildi. 

"İKİ EVLADIMIZ ANNE VE BABALARIYLA VEFAT ETTİ"

Uşak Valisi Serdar Kartal, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yaralıların sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Tarık Acar ve Başhekim Mesut Saka'dan bilgi aldı.

Kartal, bazı yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Kartal, "4 vatandaşımızı kaybettik. 34 vatandaşımız yaralı olarak, 20'si Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 14'ü de ilimizdeki çeşitli özel hastanelere kaldırıldı. Ben vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımız arasında biri 1 yaşında, biri de 6 yaşında evladımız var. Anne ve babasıyla beraber vefat etti. Allah rahmet eylesin." dedi.

Kazada hayatını kaybedenlerin Mustafa Özlüer (37), eşi Tuğba Özlüer (35), çocukları Nil Özlüer (6) ve Selin Özlüer (1) olduğu öğrenildi. 

ANKARA'DA 3'Ü AĞIR 8 YARALI

Öte yandan Ankara'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Pursaklar ilçesi Özal Bulvarı Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Havalimanı istikameti yönünde seyir halinde olan 3 otomobil ile bir hafif ticari araç kaza yaptı. Yaralanan 8 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobillerden ikisinin sürücüleri ile bir yolcunun durumlarının ağır yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER