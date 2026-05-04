Konya’da 16 yaşındaki çocuğa tüfekle saldırı! 54 saçmayla taburcu edildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan 16 yaşındaki Yiğit K., hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Vücuduna isabet eden çok sayıda saçmanın çıkarılamadığı öğrenildi.

AKRANI TÜFEKLE KARŞISINA ÇIKTI 

Olay, 18 Mart tarihinde Ereğli'ye bağlı Kutören Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Yiğit K., arkadaşlarıyla birlikte mahallede yürüdüğü sırada, aynı mahallede yaşayan 16 yaşındaki D.Ç. tüfekle karşılarına çıktı. Yiğit K.'ın uzaklaşmak istemesi üzerine şüpheli ateş açtı.

VÜCUDUNA 54 SAÇMA İSABET ETTİ

Açılan ateş sonucu Yiğit K.'ın vücuduna 54 saçma isabet etti. Ağır yaralanan genç, ilk müdahalenin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan D.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ ANCAK SAÇMALAR ÇIKARILAMADI

Günler süren tedavinin ardından taburcu edilen Yiğit'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ancak vücudundaki saçmaların, derin dokulara yerleşmesi nedeniyle çıkarılamadığı ifade edildi. Doktorların, her bir saçma için ayrı cerrahi müdahale gerekmesi sebebiyle operasyon riskli bulunduğu için bu yönde bir işlem yapılmadığı öğrenildi.

AİLE EN AĞIR CEZAYI İSTİYOR

Yiğit K.'ın ailesi, yaşanan olayın ardından büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, saldırıyı gerçekleştiren kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Aile, adaletin yerini bulmasını beklediklerini ifade etti.

KAYNAK: SABAH/TOLGA YANIK

