SİYASET Haberleri

Konya’ya komşu şehrin kadın belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor! Burcu Köksal kimdir?

- Güncelleme Tarihi:

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında ortaya atılan yeni iddia, Ankara kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Gazeteci Sinan Burhan, Köksal'ın AK Parti'ye geçebileceğine dair önemli bilgiler aldığını açıkladı.

YAYINDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

tv100 ekranlarında konuşan Burhan, salı günü gerçekleştirilecek genişletilmiş il başkanları ve belediye başkanları toplantısına dikkat çekti. Burhan, toplantıda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan için AK Parti rozeti takılabileceği yönünde güçlü kulis bilgileri bulunduğunu söyledi.

 

 

"YENİ KATILIMLAR OLABİLİR” MESAJI

Sinan Burhan açıklamasında, "Salı günü genişletilmiş il başkanları ve belediye başkanları toplantısı var. Bu toplantıya Mesut Özarslan ve Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılacağı yolunda önemli kulis bilgisi var. Önümüzdeki günlerde yeni katılımlar olacağını da tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar sonrası siyasi çevrelerde "Burcu Köksal AK Parti'ye mi geçiyor?” sorusu yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.

BURCU KÖKSAL KİMDİR?

18 Ocak 1980 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. Öğretmen bir ailenin çocuğudur. İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamlamasının ardından 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

8 Mart 2004 tarihinde Afyonkarahisar'da avukat olarak çalışmaya başladı.

Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar Şubesi, Tüketiciyi Koruma Derneğinde görev aldı.

Orta derece İngilizce bilen Burcu Köksal, 26 Haziran 2015 tarihinde televizyon programcısı Yasin Köksal ile evlendi. Burcu Köksal'ın bir oğlu bulunmaktadır.

 

Kaynak: Haber Merkezi

