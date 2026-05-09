Gençlik ve Spor Bakanı Konya’ya geliyor!

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Forumu tarafından "2026 İslam İşbirliği Gençlik Başkenti” seçilen Konya'da açılış programı için geri sayım başladı.
AÇILIŞ TÖRENİ 11 MAYIS'TA DÜZENLENECEK
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirilecek Konya İİT Gençlik Başkenti 2026 Açılış Töreni, 11 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.
Selçuklu Kongre Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak programda, Konya'nın gençlik alanındaki vizyonu, uluslararası gençlik faaliyetleri ve 2026 yılı boyunca hayata geçirilmesi planlanan etkinliklerle ilgili değerlendirmelerde bulunulacak.
(Berna Ata)