Cumali Özer
Muhabir
Konya’da tek tek incelendi! Ürün kayıplarına yol açıyor

Ilgın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hububat ekili alanlarda yürütülen süne kıymetlendirme çalışmaları titizlikle devam ediyor. Teknik personeller tarafından sahada gerçekleştirilen incelemelerde, süne zararlısının yoğunluğu ve ürünler üzerindeki etkileri detaylı şekilde değerlendiriliyor.

HUBUBAT EKİLİ ALANLARDA DETAYLI İNCELEME

Yapılan saha çalışmalarında özellikle buğday ve arpa ekili alanlarda süne popülasyonu kontrol edilirken, zarar oranlarının belirlenmesine yönelik gözlemler gerçekleştiriliyor. Yetkililer, üreticilerin mağduriyet yaşamaması adına gerekli inceleme ve tespit çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

SÜNE ZARARLISI NEDİR?

Süne zararlısı, hububat ürünlerinde verim ve kalite kaybına neden olan önemli tarımsal zararlılar arasında yer alıyor. Özellikle buğday başaklarında beslenerek dane yapısını bozan süne, un kalitesini düşürürken ürün kayıplarına da yol açabiliyor. Uzmanlar, erken dönemde yapılan kontrollerin ve mücadele çalışmalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

VERİM VE KALİTEYİ KORUMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ilgın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üretimde verim ve kaliteyi korumaya yönelik çalışmaların sezon boyunca devam edeceğini ifade etti. Teknik ekiplerin sahadaki kontrolleri sürdürdüğü belirtilirken, üreticilerin de tarlalarını düzenli olarak takip etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

(Cumali Özer)

