KONYA Haberleri

Konya’da kaçak cep telefonu operasyonu!

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 28 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son dönemde artan kaçak cep telefonu satışı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Devletin vergi kaybına neden olan kaçak ürün satışına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında L.A. ve C.A. isimli kardeşlere ait ev ve iş yerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda çeşitli markalara ait piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 28 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ile uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Kaynak: İHA

