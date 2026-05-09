Konya’da kayıp alarmı! Günlerdir haber alınamayan şahıs için arama çalışması başlatıldı

Konya'nın Bozkır ilçesinde günlerdir haber alınamayan 39 yaşındaki şahıs için ekipler harekete geçti. Gece saatlerinde gelen ihbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Araç ve eşyaları köprüde bulundu
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, M.A.E. isimli şahıstan Çarşamba gününden bu yana haber alınamadığı bildirildi. Yapılan değerlendirmeler sonrası şahsa ait aracın, Mavi Boğaz Köprüsü üzerinde eşyalarıyla birlikte bulunduğu öğrenildi.
AFAD ve jandarma ekipleri bölgede
İhbarın ardından gece saatlerinden itibaren bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. AFAD ekipleri ile jandarma personelinin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Çalışmalar devam ediyor
Kayıp şahsın bulunmasına yönelik arama faaliyetlerinin Mavi Boğaz Köprüsü çevresinde yoğunlaştırıldığı öğrenilirken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
